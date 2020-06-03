Meteoroloji'den büyük şehirlere sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji, yurdun genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek büyük bölümünün sağanak yağışlı olacağını kaydetti.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Zonguldak'ta sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığının Marmara ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın durumu
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Dikkatli olunmalı
Meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.