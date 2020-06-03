İçişleri Bakanı Soylu: Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu Bitlis kırsalında, üç gün önce ölü olarak ele geçirilen üç teröriste ek olarak bugün iki teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin.' dedi.