Brezilya'da en yüksek ölüm oranı! Son 24 saatte bin 262 kişi öldü

BREZİLYA’da koronavirüsten son 24 saatte bin 262 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam salgının başlamasından bu yana ülkede görülen en yüksek Koronavirüse bağlı ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

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Brezilya, ABD, İngiltere ve İtalya’dan sonra en fazla Koronavirüse bağlı ölümün yaşandığı ülke.

Virüs hızla yayılıyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da Koronavirüs'e (Covid-19) bağlı ölü sayısı 31 bin 199’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı raporlarına göre, Brezilya’da son 24 saatte 28 bin 936 kişide daha Koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülke genelindeki toplam enfekte sayısı 558 bin 237’ye ulaştı. ABD’den sonra dünyada en fazla Koronavirüs vakası olan ikinci ülke olan Brezilya’da son 24 saatte bin 262 kişi korona sonucu hayatını kaybetti.

En fazla yerliler etkilendi

Brezilya'da Koronavirüs salgınında en fazla yerli halkaların yaşadığı Amazonas eyaletini vurdu. Son 24 saatte korona virüse bağlı ölümler arasında 100’den fazla yerli kabile üyesinin olduğu bildirildi.

Şehirde yaşayan insanlardan farklı bir şekilde beslenen ve farklı yaşayan Amazonlardaki yerli halkın bağışıklık sistemi de farklı. Bu nedenle Amazonas’ın başkenti Manaus’ta bulunan Nilton Lins Hastanesi sadece yerli halkın tedavi edilebilmesi için uygun hale getirildi. Bu hastalar için özel olarak 53 yoğun bakım ünitesi hazırlandı.