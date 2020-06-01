İlker Karakaş kimdir dansları olay İlker Karakaş nereli yaşı kaç?

Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri de ilginç dansı ve farklı tarzı ile dikkat çeken İlker Karakaş oldu. Bir Roman düğününde Ebru Yaşar'ın Ateşten Gömlek şarkısı ile dans eden İlker Karakaş merak konusu oldu. İzmirde ailesi ile birlikte yaşayan İlker Karataş kimdir, yaşı kaç?

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Sosyal medyanın konuştuğu ve videolarını paylaştığı isimlerden biri de İlker Karakaş oldu. Ebru Yaşar'ın Ateşten Gömlek şarkısı ile dans ederken videosu çekilen ve sosyal medyaya yüklenen İlker Karakaş ilginç tarzı ve farklı dansı ile dikkat çekti.

İlker Karakaş'ın videosu sosyal medyayı salladı Bir Roman düğününde ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın "Ateşten Gömlek" şarkısı eşliğinde dans eden İlker Karakaş'ın tiktok videosu sosyal medyayı salladı. Enis Arıkan da bu figürlerle bir klip çekti.

İnstagram 7 bin 510 kişi tarafından takip edilen İlker Karakaş İzmir'de ailesi ile birlikte yaşıyor ve şarkılara ilginç dansları ile eşlik ediyor.