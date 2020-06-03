HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Pakistan'da 45 milyon yıllık olduğu tahmin edilen hamsi fosili bulundu

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Pakistan'da 45 milyon yaşında olduğu düşünülen ve öndeki tek dişi nedeniyle "kılıç dişli hamsi" adı verilen balık fosili bulundu. 

Abone ol

Ulusal basında yer alan habere göre, okyanusa yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Dera Gazi Han kenti yakınlarındaki Rakhi Nehri çevresinde yapılan araştırmada bulunan fosile Güney Asya mitolojisinde cadıya benzeyen hayali varlık olan "Churel" adı verildi. 

Michigan Üniversitesi Çevre ve Dünya Bilimleri Departmanında araştırmacı olarak görev yapan Alessio Capobianco başkanlığındaki grubun hazırladığı çalışmaya göre fosilin daha önce Belçika'da da bulunan kılıç dişli hamsi fosiliyle aynı türden olduğu ifade edildi. 

Çalışmada Pakistan'da bulunan hamsi fosilinin bir metre boylarında ve tahmini 45 milyon yaşında olduğu belirtilirken fosile "tek kılıçlı churel" anlamına gelen Antik Yunanca ve Urduca kelimelerden oluşan "Monosmilus Chureloides" adı verildi. 

Araştırmada fosilin Pakistan'ın alçak denizlerinde yaşadığına ilişkin tahminler de yer aldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıların ifadesi ortaya çıktı! Birbirlerini suçladılar
Kamu personeline kumanya dönemi bakanlık duyurdu
645 doktora öğrencisine 4500 TL burs! Bakan Varank açıkladı
Adamsın! Takside unutulan 60 bin lirayı iade etti 31 lira bahşiş aldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana Ayasofya tepkisi saçmalık ve haddini aşmaktır
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon yukarıya doğru hareketlendi
ÖNCEKİ HABERLER
Hınçal Uluç'tan Ahmet Hakan'a: Hayaleti kendi yaratmış kendi sövüyor
İlker Karakaş kimdir dansları olay İlker Karakaş nereli yaşı kaç?
İçişleri Bakanı Soylu: Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
Kayseri'de iki kardeşini uykuda yakalayıp katletti
Ece Vahapoğlu eşi Cihan Alpay kimdir kaç yaşında?
Yorumlar