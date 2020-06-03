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Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yurtlarda karantina dönemi bitti

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan yurtlarla ilgili bakanlık merkez binada açıklamalarda bulundu.

Yurtlarda karantina dönemi sona erdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.

700 bine yakın genç için hazırlık
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık."

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