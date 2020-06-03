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AK Parti'den Doğu Perinçek'e sert uyarı: Haddini bileceksin....

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, her fırsatta "AK Parti bizim saflarımıza geldi" diyen Doğu Perinçek'e sert çıktı. Tayyar, "Apo'nun akıl hocası" dediği Perinçek'e "Haddini bileceksin" uyarısı yaptı...

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in her fırsatta dile getirdiği "AK Parti bizim safımıza geldi", Cumhurbaşkanı Erdoğan İslamcı Kemalist" iddialarına AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, eski vekil Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perinçek’i hedef alarak, “Haddinizi bileceksiniz” uyarısı yaptı. 

AK Partinin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek...

“Cumhurbaşkanımıza ‘İslamcı Kemalist’ diye rol biçen, AK Parti’nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım. Sadece FETÖ karşıtlığı sizi değerli kılmaz, ilave meziyetlere ihtiyaç var" diyen Şamil Tayyar, şöyle devam etti: "1- Haddinizi bileceksiniz. 2-Darbe seçmeyeceksiniz.... 3- Milli olacaksınız.”

AK Parti ile yol alamazsınız, hadi kendi çöplüğünüze

Şamil Tayyar ikinci paylaşımında da Doğu Perinçek'e çok daha sert yüklenmeyi sürdürdü. Tayyar, "Teröristbaşı Öcalan’a akıl hocalığı yapanlar.. FETÖ karşıtı gözüküp örtülü iş tutanlar.. 27 Mayıs’ı kutsayıp idamları alkışlayanlar.. Türkiye sevdası Çin, Rusya, İran’dan sonra gelenler.. Karanlık odaklara maşalık yapanlar.. AK Parti’yle yol alamazsınız, hadi çöplüğünüze.." ifadelerini kullandı.

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