Serbest döviz fonlarında oran yüzde 15'e yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre serbest döviz fonu gelirlerinde tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar bugün yürürlüğe girdi.

193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak kesinti, serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15 olacak.