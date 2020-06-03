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NASA uyardı Tehlikeli bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

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NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının Dünya'ya doğru geldiğini duyurdu.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 163348 (2002 NN4) adı verilen ve 250 metre ile 570 metre arası bir büyüklüğe sahip olan göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığını açıkladı.

6 Haziran'da yakından geçecek 

NASA'nın potansiyel olarak tehlikeli kabul ettiği göktaşı, 6 Haziran sabahı Dünya ile en yakın konumua gelecek. Bu konumda Dünya ile göktaşı arasındaki uzaklık 5 milyon 93 bin 634 kilometre olacak.

Dünya'ya çarpma ihtimali yok denecek kadar az 

Yörüngesi, Dünya yörüngesi ile kesiştiği için potansiyel tehlike sınfına giren göktaşının, Dünya'ya çarpması beklenmiyor.

NASA, saatte 11 bin 146 kilometre hızla uzay boşluğunda süzülen göktaşının ilk defa, 9 Temmuz 2002 tarihinde keşfedildiğini belirtti.

Daha önce de aynısı yaşanmıştı 

NASA, geçtiğimiz nisan ayında 363599 (2004 FG11) olarak adlandırılan ve 380 metre çapındaki dev göktaşının, yaklaşık 88 bin kilometrelik inanılmaz bir hızla Dünya'ya yaklaştığı belirtmişti.

Yine potansiyel tehlike sınıfında bulunan bu göktaşı,11 Nisan'da Dünya'nın yakınından geçmiş ve herhangi bir tehlike oluşturmamıştı.

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