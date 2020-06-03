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Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini bakın kaç açıkladı

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Akdeniz'de saat 12.03'de Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem yerin 69.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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