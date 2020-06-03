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Eklenme Tarihi:
03.06.2020 12:57
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Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
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Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini bakın kaç açıkladı
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Akdeniz'de saat 12.03'de Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem yerin 69.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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GÜNÜN ÖZETİ
akdeniz
deprem
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