Werder Bremen'den Nuri Şahin açıklaması: Kalçasındaki sakatlık..

Nuri Şahin, Werder Bremen'e sakatlık şoku yaşattı. Son dönemde adı Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarla anılan Şahin'in kalçasındaki sakatlığın ciddi olduğu vurgulandı.

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Nuri Şahin'in kalçasındaki sakatlığın ciddi olduğu açıklanan orta saha oyuncusu, geri kalan maçlarda takımını yalnız bırakacak.

Şahin sezonu kapattı

Teknik direktör Florian Kohfeldt, sakatlıkla ilgili konuşurken, "Kalçasındaki sakatlık kötüye gitti. Bu sezon oynamayacak" dedi.

Werder Bremen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin'in takımdaki geleceği ise belirsiz. Sportif Direktör Frank Baumann ile Nuri Şahin ve menajeri arasında öngörüşmeler devam ederken; oyuncuyla devam seçeneği sürpriz olarak nitelendirildi.

Yeni rotası Türkiye olabilir

Bild gazetesi ise Nuri Şahin'in yeni rotasının Türkiye olabileceğini yazarken; 31 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiğini öne sürdü.