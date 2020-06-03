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Papa'dan ABD'ye tepki! Kendisini yenilgiye uğrattı

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Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Papa açıklamasında “Irkçılığa tahammül gösteremeyiz” diyerek, ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını ifade etti.

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Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi.

Papa, Vatikan’daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd’un ölümünün ‘trajik’ olduğunu ifade etti. Papa Francis, ‘Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini’ dile getirerek, "ABD kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.

 

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