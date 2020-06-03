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Max Kruse Fenerbahçe ile yol ayrımında

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Fenerbahçe’de en yüksek ücreti alan 2 isimden biri olan Kruse ‘Feda’dan rahatsız oldu. Alman futbolcu kendisine kulüp bulursa yönetim engel olmayacak.

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Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması devam ederken Max Kruse'nin takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz. Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında "En yüksek ücret 2.2 milyon Euro olacak.

Bu parayı da 2 ya da 3 futbolcu alacak" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden olan Kruse'nin Almanya'da kendisine takım aradığı öğrenildi.

Ücretinde azalma olmasını istemeyen Alman futbolcunun başta Wolfsburg ve Werder Bremen olmak üzere bazı kulüplerle dirsek teması içinde olduğu ifade ediliyor. Fener yönetiminin ise Kruse'nin kendisine takım bulması durumunda engel olmayacağı, mart ayından sonraki alacağını bırakması durumunda bonservisini bedava verebileceği öğrenildi.

Bu arada ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı takımdan ayrı olarak çalışan Kruse'nin Trabzonspor ile oynanacak kupa rövanşına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

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