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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

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Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranları da belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı, haziran ayı için yüzde 12,10 olacak. Bu da söz konusu ayda kontratı yenilecek bir kiracıya bin TL'de 120 TL zam yapılması anlamına geliyor.

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2020 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre bu ay kira artış oranı yüzde 12,10 oldu. Böylece haziran ayında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,10 olacak.

Kira zammı en fazla ne kadar yapılabilir ? 

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması, yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi, şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.

TÜFE'ye göre belirleniyor

Ancak açıklanan bu rakam, ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam, yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter, tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

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