Başak Demirtaş Adalet Bakanı'nı etiketleyip böyle sordu: Sırada ne var?

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın (Eşi) kendisine gönderdiği mektupların sansürlendiğini savundu.

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Twitter'dan açıklama yapan Başak Demirtaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etiketleyerek, "Yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var?” sorusunu yöneltti.

"2020/208 Disiplin Kurulu"

Başak Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraflarda eşi Selahattin Demirtaş'ın "Fotoğraflarda sizi iyi gördüm ama bunlar 10 gün önceki fotolar Umarım hep iyisinizdir. Biz de iyiyiz, bildiğiniz şeyler" cümlesinden sonraki sayfalarda "2020/208 Disiplin Kurulu” ifadesinini yer alması dikkat çekti.