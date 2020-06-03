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İpek Yazıcı kimdir yaşı kaç AŞK 101 Işık kimdir aslen nereli?

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Netflix'in yeni gençlik dizi AŞK 101 dizisinde Işık rolünü canlandıran genç oyuncu İpek Yazıcı son günlerde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Meryem Uzerli ile olan benzerliği ile dikkat çeken İpek Yazıcı 19 yaşında ve ilk olarak Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı.

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İpek Yazıcı son günlerde oyunculuğu ve duru güzelliği ile en çok merak edilen isimler arasında. Meryem Üzerli'ye olan benzerliği ile dikkat çeken İpek Yazıcı'nın AŞK 101 dizisi ile yıldızı daha  da parladı. Gençlik dizisi AŞK 101 dizisinde Işık rolüne hayat veren İpek Yazıcı 19 yaşında ve ekran deneyiminine  Babam ve Ailesi dizisinde başladı. 

2016’da dizi oyunculuğuna Babam ve Ailesi dizisinde gösterdiği oyunculuk ile yapımcıların dikkatini çekmeyi başaran İpek Filiz Yazıcı, 2017 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer almıştı.

2018’de TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Ceyda karakterini, 2020’de oynadığı Aşk 101 dizisinde Işık karakterini canlandırdı, Yeni Hayat dizisi kadrosunda yer aldı.

Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Işık rolünü oynayan İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından yıllar önce Tarkan’la çekilen fotoğrafını paylaştı. Genç oyuncunun pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İpek Filiz Yazıcı’nın Rol Aldığı Diziler:
Yeni Hayat (2020)

Aşk 101 (Işık, 2020)

Elimi Bırakma (Ceyda, 2018)

Kayıtdışı (Tuğba, 2017)

7Yüz (Mini dizi, 2017)

Büyük Günahlar (2017)

Babam ve Ailesi (2016)

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