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Alex de Souza 16 yıl önce Fenerbahçe’ye imza atmıştı!

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Alex de Souza, 16 yıl önce bugün Türkiye’ye ayak basmış, sarı-lacivertlilere imza atmış ve birçok başarı yakalamıştı.

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Tam 16 yıl önce 3 Haziran 2004 de Alex de Souza Fenerbahçe ye imza attı. Fenerbahçe de 344 maça çıkan Alex 172 gol 139 da asist yaptı. Ve Fenerbahçe de 6 kupa kaldırdı.

Alex De Souza, Fenerbahçe'deki dönemine ait en unutamadığı beş anısını Dugout'a anlattı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de oynadığı 8 yıl boyunca kulübün tarihinin en efsane oyuncuları arasına girdi. Alex, Fenerbahçe'nin 2007-2008'de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemde de takımın lideriydi.

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''Fenerbahçe benim ailem"
Alex de Souza, daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de oynadığım dönemde İtalya, İngiltere, Almanya'dan teklifler geldi ama Fenerbahçe'yi bırakmak aklımın ucundan dahi geçmedi, Fenerbahçe benim ailem" ifadelerini kullanmıştı.

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