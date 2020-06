Alex de Souza 16 yıl önce Fenerbahçe’ye imza atmıştı!

Tam 16 yıl önce 3 Haziran 2004 de Alex de Souza Fenerbahçe ye imza attı. Fenerbahçe de 344 maça çıkan Alex 172 gol 139 da asist yaptı. Ve Fenerbahçe de 6 kupa kaldırdı.

Alex De Souza, Fenerbahçe'deki dönemine ait en unutamadığı beş anısını Dugout'a anlattı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de oynadığı 8 yıl boyunca kulübün tarihinin en efsane oyuncuları arasına girdi. Alex, Fenerbahçe'nin 2007-2008'de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemde de takımın lideriydi.

your insistence made me and my family go to Fenerbahce. thanks for everything! 🇧🇷⚽️🇹🇷