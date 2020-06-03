Alex de Souza 16 yıl önce Fenerbahçe’ye imza atmıştı!

Alex de Souza, 16 yıl önce bugün Türkiye’ye ayak basmış, sarı-lacivertlilere imza atmış ve birçok başarı yakalamıştı.

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Tam 16 yıl önce 3 Haziran 2004 de Alex de Souza Fenerbahçe ye imza attı. Fenerbahçe de 344 maça çıkan Alex 172 gol 139 da asist yaptı. Ve Fenerbahçe de 6 kupa kaldırdı.

Alex De Souza, Fenerbahçe'deki dönemine ait en unutamadığı beş anısını Dugout'a anlattı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de oynadığı 8 yıl boyunca kulübün tarihinin en efsane oyuncuları arasına girdi. Alex, Fenerbahçe'nin 2007-2008'de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemde de takımın lideriydi.

Alex de Souza'dan Hakan Bilal Kutlualp'e: "Israrın beni ve ailemi Fenerbahçe'ye götürdü. Her şey için teşekkürler!"

your insistence made me and my family go to Fenerbahce. thanks for everything! 🇧🇷⚽️🇹🇷 — alex (@Alex10) June 3, 2020

''Fenerbahçe benim ailem"

Alex de Souza, daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de oynadığım dönemde İtalya, İngiltere, Almanya'dan teklifler geldi ama Fenerbahçe'yi bırakmak aklımın ucundan dahi geçmedi, Fenerbahçe benim ailem" ifadelerini kullanmıştı.