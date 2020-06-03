Facebook'ta Zuckerberg'ün Trump tutumundan rahatsız çalışanlar istifa etti

Dünyanın en büyük sosyal platformu Facebook’un, ABD Başkanı Donald Trump’ın George Floyd protestoları hakkındaki sert mesajlarına karşı herhangi bir yaptırımda bulunmaması, şirket çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medya devinin CEO’su Mark Zuckerberg’ün tutumundan rahatsız olan Facebook çalışanları, teker teker istifa etmeye başladı.

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Facebook, büyük bir krizle karşı karşıya. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’ün, George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ile başlayan protestolar hakkında kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a karşı sessiz kalması, hem toplumda hem de şirket içinde büyük bir tartışmaya yol açtı.

Floyd, ABD’nin Minneapolis kentinde bir polis tarafından gözaltına alınırken ırkçı muamele nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçen gün kamuoyuna yansıyan otopsi raporu, Floyd’un “boynuna yapılan baskıya bağlı sebeplerle" nefes alamadığı için yaşamını yitirdiğini resmileştirmişti.

Twitter uyarı getirirken, Facebook...

Twitter, Trump’ın konuyla ilgili paylaşımlarına uyarı etiketi koymaya devam ederken, Facebook şu ana kadar hiçbir aksiyonda bulunmadı. Bu da, bazı çalışanların Zuckerberg’e karşı cephe almasına neden oldu. LinkedIn profiline göre Haziran 2019'dan beri Facebook'ta yazılım mühendisi olan Timothy Aveni, hem LinkedIn hem de Facebook'tan yaptığı paylaşımda, şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Webtekno'dan Berk Baylançiçek'in aktardığına göre, “Facebook'un ABD Başkanı’nın Amerikan halkını radikalleştirmeyi amaçlayan bağnaz mesajlarına karşı hareket etmeyi reddetmesinin arkasında duramam" diyen Aveni, “Ülkem için korkuyorum ve şirketimin gittikçe tehlikeli hale gelen statükoya meydan okumak için hiçbir şey yapmadığını görüyorum” ifadelerini kullandı.

''Bahaneler üretmeye devam edecek”

Aveni, “Zuckerberg, bize her zaman şiddet içerikli paylaşımlar karşısında kesin çizgilerimiz olacağını söyledi, ancak cuma günü bunun bir yalan olduğunu bize gösterdi. Facebook, Trump’ın kışkırtıcı mesajlarına karşı harekete geçmemek için bahaneler üretmeye devam edecek” dedi.

Öte yandan Facebook’un politikalarına karşı tepki olarak istifa eden tek kişi Aveni değil. Temmuz 2018'den beri sosyal medya devinde çalışan Owen Anderson da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla artık bir Facebook çalışanı olmadığımı duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Facebook’un söz konusu istifalar karşısında nasıl bir tutum takınacağını bilinmiyor.