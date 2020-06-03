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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Anadolu Ajansı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının, yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti. 

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çakan'ın Etimesgut ilçesindeki evine giden Erbaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Erbaş, "Evladımız Ezan-ı Muhammedi'ye saygısızlığı önlemek için uyarıda bulunmuş. Onun hakikaten inançlı olması, evden abdestini alarak çıkmış olması bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu tarz hadiselerin olmaması için dua etmeliyiz"

Erbaş, İstiklal Marşı'nın "Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" dizelerini hatırlatarak, çocukların ve gençlerin ezanın öneminin farkında olarak yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Allah'tan, Çakan'ın ölmesine neden olanları ıslah etmesini dileyen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimiz, hukuk ve adalet ne gerektiriyorsa inşallah ona göre en kısa zamanda cezalarını verir. Biz bu noktada adalete güveniyoruz. İnşallah hak ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur. Bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli takibatı ve çalışmaları yapmak. Evladımız inşallah şehittir. Kardeşimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Bundan sonra millet olarak bizi üzecek bu tarz hadiselerin olmaması için dua etmeliyiz."


Ziyarette, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da yer aldı.

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