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Fatih'te verilen izinde sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

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İSTANBUL Fatih'te verilen izinde sokağa çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Onların mutluluğunu gören herkes, istemsizce tebessüm etti..

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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ile gençler, izin kapsamında yürüme mesafesi ile sınırlı olan yerlere gidebildi.

Sokağa çıkma izninin başlamasıyla beraber Fatih Belediyesi Fındıkzade Çukurbostan Semt Parkı'na gelen çocuklar, doyasıya oynadı. Evde canlarının çok sıkıldığını belirten çocuklar, dışarı çıkmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çocuklar gelmeden oyun alanları dezenfekte edildi

Öte yandan Fındıkzade Çukurbostan Semt Parkı'ndaki oturma grupları, parklar ve spor alanları 0-18 yaş arası çocuklar ve gençlerin sokağa çıkması öncesinde Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Belediye ekiplerince parka kurulan stantlarda çocuklara oyuncak dağıtıldı.

“İzin günlerinde hep açık havadayız”

Haftada 2 gün kısıtlamanın kalkmasından memnun olduğunu söyleyen anne Tuğba Kaya, “Bizim için her şey yolunda. Evde televizyon izliyorlardı. Tabletle oynuyorlardı. Ders yapmaktan sıkıldılar. İzin günlerinde hep açık havadayız. Buraya geliyoruz. Eğleniyorlar” dedi.

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