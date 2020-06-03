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Bakan Mustafa Varank paylaştı 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir

Anadolu Ajansı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik hazırlanan el kitabına ilişkin, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." ifadesini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "KOGEB Girişimcilik El Kitabı"na yönelik paylaşımda bulundu.

KOSGEB'in girişimcilerin serüvenlerine yön verecek "pusula niteliğinde" bir kitap hazırladığına dikkati çeken Varank, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." değerlendirmesinde bulundu.

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