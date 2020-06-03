Bakan Mustafa Varank paylaştı 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik hazırlanan el kitabına ilişkin, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." ifadesini kullandı.Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "KOGEB Girişimcilik El Kitabı"na yönelik paylaşımda bulundu.
KOSGEB'in girişimcilerin serüvenlerine yön verecek "pusula niteliğinde" bir kitap hazırladığına dikkati çeken Varank, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." değerlendirmesinde bulundu.
KOSGEB, girişimcilerimizin serüvenlerine yön verecek pusula niteliğinde bir kitap hazırladı.— Mustafa Varank (@varank) June 3, 2020
Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, “icat çıkarmak” isteyenlere bire bir. @Kosgeb
📎 https://t.co/8c9P9UxZlk pic.twitter.com/17cNKPbz3h