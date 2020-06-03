Amasya'da yoğurt zannettiği boyayı yedi fenalaşıp öldü

AMASYA'da akıllara durgunluk veren o olay yaşandı. Yakup Sert, yoğurt zannettiği boyayı kaşıkla yiyerek zehirlendi. 83 yaşındaki adam sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Amasya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutan Yakup Sert'in dalgınlığı ölümüne sebep oldu.

Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Sert ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yakup Sert yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.