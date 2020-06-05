Benzin ve motorin fiyatı en ucuz hangisinde? Opet, BP, PO ve Shell fiyatları
En yüksek indirimi İstanbul'da Türkiye Petrolleri yaparken, İzmir'de ve Ankara'da ise Opet yaptı. En düşük indirimler ise BP ve Shell'den geldi. İşte tüm fiyatlar:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığını tespit ettiklerini belirtmiş ve "17-25 kuruş indirim' yapılacağını duyurdu. Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti. Yapılan bu uyarının ardından akaryakıt şirketleri benzin ve motorin fiyatlarında indirime gitti.
En büyük indirimi hangisi yaptı? : EPDK belirli bir indirim rakamı açıklamadığı için akaryakıt fiyatları farklı indirimler yaptı. Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarında en yüksek indirimi OPET yaparken, İstanbul'da ise Türkiye Petrolleri'nin indirimi yüksek oldu. Motorin fiyatlarında ise Opet Ankara ve İzmir'de, Türkiye Petrolleri de İstanbul'da en büyük indirimi yapan firmalar oldu.
En az indirim yapan firmalar : Akaryakıt fiyatlarında en düşük indirimleri Shell, Total, Aytemiz ve BP firmaları yaptı. Shell benzin fiyatında Ankara ve İstanbul'da 12, İzmir'de ise 15 kuruş indirime gitti. BP ise Ankara ve İzmir'de benzinde 19 kuruş indirim yaparken, İstanbul'daki indirimi 12 kuruşta tuttu. Motorin fiyatlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en düşük indirimi Total gerçekleştirdi.
İndirimler sonrasında akaryakıt firmalarındaki benzin ve motorin fiyatları şöyle:
Ankara'daki benzin ve motorin fiyatları
Başkentte benzinde en yüksek indirimi 20 kuruşla Türkiye Petrolleri ve Opet yaptı. Petrol Ofisi ve BP ise 19 kuruşluk indirim gerçekleştirdi. Motorin fiyatlarında en yüksek indirimi 23 kuruşla BP yaparken, Opet ise 22 kuruş indirime gitti. İndirimler sonrasında Ankara'da en ucuz benzin 5.77 TL ile Petrol Ofisi, 5.78 TL ile de Opet ve Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorinde ise en ucuz satış fiyatı 5.33 TL ile BP'de bulunuyor.