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YKS sınav ücretleri ödeme tarihiyle ilgili ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınav ücreti ödemelerini yapmayanların 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödeme yapabileceklerini duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Prof. Aygün, YKS sınav ücretleriyle ilgili sosyal medya hesabından öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı.

"4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arası"

Aygün'ün açıklamaları şöyle:

YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.

4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.

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