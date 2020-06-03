YKS sınav ücretleri ödeme tarihiyle ilgili ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınav ücreti ödemelerini yapmayanların 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödeme yapabileceklerini duyurdu.Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof. Aygün, YKS sınav ücretleriyle ilgili sosyal medya hesabından öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı.
"4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arası"
Aygün'ün açıklamaları şöyle:
YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.
4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.
4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 3, 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.