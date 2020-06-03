HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı...

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

ÇORUM’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü...

Abone ol

ÇORUM’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilere göre, il merkezine saat 16.11’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi.
Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görülürken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorin fiyatlarında çok büyük indirim! EPDK Başkanı açıkladı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması: Salgının bitmesi için iki olasılık var
Fransa'dan kahreden haber! Türk anne ve 2 küçük çocuğu havuzda ölü bulundu
Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında önemli detaylar tespit edildi
Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na koli yardımı eleştirisi
Prof. Dr. Gaye Usluer'den hayati uyarı! İkinci dalga erken gelebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da yankesici 2 kadın yakalandı
Babalar günü 2020 hangi gün babalar günü ne zaman?
Konutta yeni kampanya ilk 12 ay ödemesiz aylık yüzde 0.64 faiz fırsatı
Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası vefat etti
YKS sınav ücretleri ödeme tarihiyle ilgili ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama
18 yaş altı çocuklara sokak izni saat kaça kadar-kaçta bitiyor?
Yorumlar