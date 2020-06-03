Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı...

ÇORUM’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü...

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ÇORUM’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilere göre, il merkezine saat 16.11’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görülürken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.