HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Ankara'da otomobil durağa daldı: 1 ölü 1 yaralı

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

ANKARA'da kaldırımı aşan otomobil; durakta bekleyen R.Y.'yi yaraladı, sürücüsü K.K. isimli kişiyi de ölüme götürdü. Kaza sonrası oluşan manzara dehşetin büyüklüğünü adeta özetledi.

Abone ol

Olay, öğlen saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı Altınova mevkiinde meydana geldi.

Sürücü olay yerinde öldü

Merkez istikametine seyreden K.K. (46) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp otobüs durağındaki R.Y.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine hemen polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü K.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, otobüs durağında aracın çarptığı R.Y.’nin ise yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlıyor
Benzin ve motorin fiyatlarında çok büyük indirim! EPDK Başkanı açıkladı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması: Salgının bitmesi için iki olasılık var
Fransa'dan kahreden haber! Türk anne ve 2 küçük çocuğu havuzda ölü bulundu
Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında önemli detaylar tespit edildi
Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na koli yardımı eleştirisi
ÖNCEKİ HABERLER
Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü
Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı...
Aydın'da yankesici 2 kadın yakalandı
Babalar günü 2020 hangi gün babalar günü ne zaman?
Konutta yeni kampanya ilk 12 ay ödemesiz aylık yüzde 0.64 faiz fırsatı
Balına kusmuğu ne işe yarar ne yapılır fiyatı kaç para?
Yorumlar