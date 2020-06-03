HABER /  EĞİTİM
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlıyor

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapan okullarda yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlayacağı tarihi açıkladı. 31 Ağustos pazartesi günü başlayacak yüz yüze telafi eğitimi 3 hafta sürecek...

Abone ol

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi... Selçuk şöyle konuştu: 

EBA TV ve EBA İnternet'i yüz yüze telafi ile tamamlayacağız

“EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.”

SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorin fiyatlarında çok büyük indirim! EPDK Başkanı açıkladı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması: Salgının bitmesi için iki olasılık var
Fransa'dan kahreden haber! Türk anne ve 2 küçük çocuğu havuzda ölü bulundu
Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında önemli detaylar tespit edildi
Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na koli yardımı eleştirisi
Prof. Dr. Gaye Usluer'den hayati uyarı! İkinci dalga erken gelebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü
Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı...
Aydın'da yankesici 2 kadın yakalandı
Babalar günü 2020 hangi gün babalar günü ne zaman?
Konutta yeni kampanya ilk 12 ay ödemesiz aylık yüzde 0.64 faiz fırsatı
Aycan Yanaç Survivor'dan elendi SMS sonuçları şok etti
Yorumlar