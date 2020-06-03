Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapan okullarda yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlayacağı tarihi açıkladı. 31 Ağustos pazartesi günü başlayacak yüz yüze telafi eğitimi 3 hafta sürecek...

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Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi... Selçuk şöyle konuştu:

EBA TV ve EBA İnternet'i yüz yüze telafi ile tamamlayacağız

“EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.”