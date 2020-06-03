Ali Babacan'ın ayrımcılık iddiası olay oldu Ermeni Vakıflar Birliği'nden açıklama

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Türkiye’de ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin olduğu” yönündeki iddiasıyla ilgili Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Türkiye’de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması bizleri mutlu kılmaktadır" dedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehditleri üzerine verdiği destek mesajı tartışma konusu oldu.

Babacan Dink Vakfı'na yönelik tehditler için "ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür" dedi

Babacan: Babacan'ın Twitter'dan "Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız" açıklaması tepki çekti.

Bedros Şirinoğlu Babacan'ı Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapmakla eleştirildi

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, yazılı açıklama yaparak isim vermeden Babacan'ı Ermeni toplumu siyaset yapmakla eleştirdi.

Şirinoğlu, Ermeni toplumunun tüm sıkıntılarına çözüm bulan ve kendilerine sahip çıkma iradesi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. İşte o açıklama:

"Bizi ziyadesiyle memnun etmektedir"

“Türkiye’de Ermeni toplumu, son yıllarda yürürlüğe giren, özellikle vakıf mallarının iadesi ile ilgili kanun sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş, geçmiş dönemlerde hiç görülmediği kadar büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra kutsal mekanlarımızın restore edilmesi ve bu alanda uluslararası kültürel ve sanatsal sergiler icra edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir.

Son dönemde bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını üzülerek görmekteyim. Toplumumuzu tanımadan sosyal medya üzerinden verilen ve Ermeni toplumu gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar bizi yaralamaktadır.

Ayrıca, Kuzguncukta bulunan Ermeni kilisemize kendini bilmez bir saldırgan tarafından yapılan saldırı cemaatimizi derinden üzmüştür.

"Saldırganın tutuklanması toplumumuzun yüreğine su serpmiştir"

Sayın Cumhurbaşkanımız ile İletişim Başkanlığı’nın hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığımızın titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanması toplumumuzun yüreğine su serpmiştir.

Şükranlarımızı sunarız

AK Parti iktidarının ilk yıllarında Saygıdeğer Beyefendi’nin yayınlamış olduğu genelgelerde Türkiye’de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması hususunda yürüttüğü özene bugün bir kez daha şahit olmamız bizleri her geçen gün daha da mutlu kılmaktadır.

Bugüne kadar tüm sıkıntılarımıza çözüm bulan ve bizlere sahip çıkma iradesi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ederiz.”