Elazığ’da biri Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip 5 ilçesinde vaka görülmedi

Arıcak Kaymakamı Öztürk: "İlçemizde vaka görülmedi"

11 Mart’tan itibaren Korona virüs salgını ile mücadele edildiğini anımsatan vaka görülmeyen ilçelerden Arıcak’ın Kaymakamı Şenol Öztürk, yaptığı açıklamada, "Tabi bu mücadelenin içinde bizde ilçe olarak bulunmaktayız. Şükürler olsun bugüne kadar ilçemizde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Tabi umuyoruz bunun salgın süresinde devam etmesi en büyük temennimiz. Tabi ki bunun bu zamana kadar olmaması bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz sürekli teyakkuz halindeyiz tedbirleri sürekli almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı sürekli bu noktada uyarıyoruz.Sürekli diri tuttuğumuz bir mücadele içerisindeyiz İnşallah bu süreci de bu şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.