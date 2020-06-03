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Manisa'da 30 metreden suya düştü itfaiye seferber oldu

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MANİSA'da yamaçtan gölete düşen 4 aylık da hamile olduğu belirtilen inek, itfaiye ekiplerinin takdir edilmesi gereken operasyonuyla sağ salim kıyıya çıkartıldı.

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Turgutlu ilçesinde Efendi Elmas'a ait olan inekler Cephanelik bölgesinde otlarken sürüden bir inek, göletin kenarındaki yamaçtan yaklaşık 30 metre yüksekten suya düştü.

Su kenarından mahsur kalan ineğin sahipleri ve bakıcıları durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bildirdi. İtfaiye ekipleri 5 saatten fazla süren operasyonla ineği halat yardımıyla yüzdürerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

"Hepsinden Allah razı olsun"

Nefes kesen inek kurtarma operasyonunda hayvan sağ salim karaya çıkarılırken ineğin sahibi Efendi Elmas, "İnek 30 metre yükseklikteki yerden düştü. Bizimde kurtarabilecek imkanımız olmadığı için itfaiyeyi aradık, onlarda ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. İnek 4 aylık hamileydi, itfaiyedeki arkadaşlarımız onu kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

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