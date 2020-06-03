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Aynı vahşet Edirne'de hortladı 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü

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Geçtiğimiz yıl Ankara'da yaşanan sokak hayvanlarına yönelik vahşetin aynısı bugün Edirne'nin İpsala ilçesinde ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpek öldü. Polisin çalışma başlattığı vahşet ilgili şüpheliler aranıyor.

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Sokak hayvanlarına yönelik vahşetin son adresi Edirne..  İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde sokaklara bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpek zehirlendi.

Olay, Köprü Mahallesi'ndeki 8 ve 9 No'lu sokaklarda meydana geldi. Sokakta çok sayıda kedi ve köpeğin telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemede, sokaklara bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpeğin öldüğünü belirledi.

Çevre kameraları incelendi, şüpheliler aranıyor ? 

Polis ekipleri de zehirli eti bırakan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi ekiplerince de inceleme yapılarak, numuneler alındı. Ölen kedi ve köpekler incelemenin ardından gömüldü.

Ankara'da da yaşanmıştı

Buna benzer vahşet olayları daha önce Ankara, Kütahya yaşanmış. Sokak hayvanlarını acımasızca öldürünler yakalanarak yargının önüne hesap vermeye çıkarılmıştı.

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