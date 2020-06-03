Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak açıklaması

Ahmet Ağaoğlu, son dönemde haklarında çokça asılsız transfer haberi çıkan Jose Sosa ve Novak iddialarına yanıt verdi. Ağaoğlu tarafından Sosa'nın sadece bir futbolcu değil tüm takımı omuzlamış biri olduğuna değinilirken bordo-mavili taraftarların oluşturulmaya çalışılan algılara alet olmaması gerektiği vurgulandı. Başkanın açıklamasındaki diğer başlıklar şöyle:

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor." dedi.

Ağaoğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde:

"Devam etmek istiyoruz"

"Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Ernesto Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri. Sürekli olarak bunu ifade etmemize rağmen, son 10 yılın en başarılı kadrosunu oluşturmamıza rağmen ısrarlı bir şekilde başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldızlarımızın üstünden sürekli olarak transfer haberleri çıkıyor.

"Kaptanımızın talebi buydu"

Bu tür oyunları planlayanların yaşı kadar benim yöneticilik tecrübem var. Bunların hepsinin farkındayım, tahmin ediyorum ki hepiniz farkındasınızdır. Takımımızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik spekülasyonlar bunlar. Önümüzde çok önemli bir süreç var, lig bitimine kadar acelemiz yok, kafamızı bu ve buna benzer konularla meşgul etmesine izin vermeyelim dedi kaptanımız. Bizzat talebi buydu. Gerek kaptanımız ve gerek diğer oyuncularımızın adı gerçek dışı haberlerde çıkıyor.

"Aşağılık olayı lanetliyorum"

Lig bitimine kadar acelemiz yok, kafamızı bu ve buna benzer konularla meşgul etmesine izin vermeyelim dedi kaptanımız. Bizzat talebi buydu. Gerek kaptanımız ve gerek diğer oyuncularımızın adı gerçek dışı haberlerde çıkıyor. Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden kara propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum. Bu konuyla ilgili gerekenleri de yapacağız.

"Algıya taraftarlarımız alet olmamalı"

Şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz süreçte bize operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız ve şampiyonluk olmalı. Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Doğaldır, olasıdır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır. Her zaman rakiplerimize saygı duymalıyız. Aynı bağlamda, bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu bizim misafirimizdir. Hangi takımda oynarsa oynasın. Aileleri bizim misafirimiz, değerlerimizdir.

"Trabzonspor dimdik ayaktadır"

Trabzonspor dimdik ayaktadır. Bu hedef sportiftir, ahlakidir, ekonomiktir. Bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla buna müsaade etmeyeceğiz. Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze yarım saat-1 saat konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor.

Novak ile sezon sonu görüşülecek

Novak'la biz hep konuşuyoruz. Novak çok açık net olarak şunu söyledi, 'Önümüzde çok kritik bir süreç var ve bu takım şampiyonluğa gidiyor. Benim kariyerim ve alacağım ücret önemli ama asıl önemli olan şampiyonluğu hedefleyen bir takımın olduğu yerde bunu konuşmam.' dedi. Mayıs ayına ertelemiştik görüşmeleri. Şimdi corona virüs süreci nedeniyle lig sonuna bırakma kararı aldık. Dolayısıyla sezon sonunda Novak ile oturup konuşacağız. Hiç şık olmayan ithamlar ve algılar yapılıyor. "

Jose Sosa: Lig bitene kadar bekleme kararı aldım

Daha sonra söz alan Sosa şöyle konuştu: "Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri. Başkanımız ile konuştum, lig bitene kadar bekleme kararımı ilettim ve beni anlayışla da karşıladı; 8 hafta var ve bunu bekleyeceğiz. İlerisi için de başka görevlerde de olabilir.

Kulübümüzü aile olarak görüyorum. Futbola konsantre olmak istiyorum. Ne eşime, ne de ailemden herhangi birine yapılan bir söylemin beni üzdüğünü söylemem gerekiyor. Buna izin vermeyeceğimi de. Kızlarım burada doğdu. Burada ne kadar mutlu olduğumu söylememe gerek yok.

Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve bütün herkes, tek bir hedefe odaklandık. İnsanların bize olan desteklerini biliyoruz. Bize olan sevginin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Onlara hak ettikleri mutluluğu vermek istiyoruz"

Ahmet Ağaoğlu: Sözleşmesi biten oyuncularda yenileyeceğiz

Sözlerine devam eden Ağaoğlu, "Sözleşmesi biten her oyuncumuzla sözleşme yenileme niyeti içindeyiz. Sosa'yla sadece oyuncu olarak değil, daha farklı planlarımız da var. Defalarca söylememize rağmen bu haberler çıkıyorsa, benim onlarla farklı platformlarda mücadele etmem gerekiyor. Geldiğimizden beri sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bunu da sürekli kılmamız lazım. Kimsenin endişesi olmasın. 3-4 sene müsaade istememize rağmen 2 sene içinde geldiğimiz nokta birileri için beklenmedik bir görüntü arz ediyorsa da kimse kusura bakmasın." dedi.