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Kuruluş Osman Alişar Bey kimdir öldü mü gerçek adı nedir?

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Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman’da adı sıkça geçen Alişar Bey, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Alişar Bey, Osmanlı döneminde Germiyanoğlu beyliğinin başında yer almış ve ‘Kütahya Bey’i olarak da bilinen biridir. İşte Alişar Bey hakkında merak edilen tüm detaylar…

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Kuruluş Osman dizisindeki Alişar Bey'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Dizide Alişar Bey'i oyuncu Saruhan Hünel canlandırıyor. Peki Alişar Bey kimdir? Alişar Bey'in Osmanlı'daki yeri ve önemi nedir?

ALİŞAR BEY KİMDİR?

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır.

Eskişehir’in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu ileri süren Kütahya Bey’i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir’e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve Osman Bey kazandı. Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar’a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir’de, bazen Söğüt’te, bazen de Karacahisar’da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı.

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