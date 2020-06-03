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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) merkez üssü Saringi Adası olan 6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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ENDONEZYA'nın Batı Nusa Tenggara eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Saringi Adası’nın 132 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 664 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Bölge civarındaki Bali ve Lombok adalarında da hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. 

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