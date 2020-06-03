Kuruluş Osman Bahadır Bey kimdir gerçek adı nedir?

Dündar Bey'in oğlu Bahadır karakteriyle Çağkan Çulha'nın Kuruluş Osman'a dahil olmasının ardından, Kuruluş Osman Bahadır kimdir? sorusu, Kuruluş Osman son bölümle beraber araştırılmaya başlandı. İşte Dündar Bey'in oğlu Bahadır hakkında bilgiler...

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Kuruluş Osman dizisiyle birlikte gündeme gelen karakterlerden biri de Bahadır oldu. Dündar ve Alişar arasında Bahadır'ın sürgünde olduğuna dair konuşmalar geçmiş, karakter 19. bölümde diziye dahil olmuştu. Bahadır karakterini genç oyuncu Çağkan Çulha canlandırıyor. Tarihi dizileri yakından takip eden izleyiciler ise Bahadır'ın hayatı ve tarihteki önemi

Hakkında detay bulunmayan Bahadır Bey, Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in oğlu, Süleyman Şah'ın torunudur. Dündar Bey, Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcıdır.

ÇAĞKAN ÇULHA KİMDİR?

Oyuncu Çağkan Çulha 2 Kasım 1985'te dünyaya gelmiştir. Korkmaz Yiğit Lisesi mezunu olan Çağkan Çulha İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini yarıda bıraktıktan sonra şu an Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitimini sürdürmektedir. Çulha, şöhreti Acemi Cadı dizisiyle yakalamıştır. Dizide Selim karakterini canlandırmaktadır. Bunun dışında Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Adanalı dizilerinde de rol almıştır. Mine Mutlu'nun oğludur.

Son olarak 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Engin" rolüyle kamera karşısında yer almıştır. Bazı diş fırçasının reklamında oynamıştır. Oyuncunun Menajerliğini Ali Sabuncugil Menajerlik yapmaktadır. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Kaçak dizisinde oynamıştır. Ocak 2015'te ekranlara gelecek Racon dizisinde Numan karakteri ile ekranlara gelecektir. 2017 yılında İsimsizler dizisinde Murat rolünde yer almıştır.