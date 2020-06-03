İletişim Başkanlığı paylaştı: Antifa kimdir, nedir?
İletişim Başkanlığı ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ'nün hem de Suriye'de PKK/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA ile ilgili bilinmesi gerenleri sosyal medya hesabından paylaştı.Abone ol
Trump’ın George Floyd'un öldürülmesinin ardından virüs gibi yayılan protesto eylemlerinin ardında “Antifa”yı görüp, “terör örgütü” ilan etmesiyle gözler ANTIFA gerçeğine yöneldi. İşte İletişim Başkanlığı'nın ANTIFA konusundaki bilgilendirici paylaşımı;
◾ABD kamuoyunun bir kısmı tarafından ülke genelindeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 3, 2020
◾ABD'de terör örgütü olarak tanınması tartışılıyor.
◾Suriye'de çekilen fotoğraflar terör örgütü PKK/YPG ile bağlarını ortaya koyuyor.
👇Antifa kimdir, nedir? pic.twitter.com/YxsxdVcGCb