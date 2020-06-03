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İletişim Başkanlığı paylaştı: Antifa kimdir, nedir?

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İletişim Başkanlığı ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ'nün hem de Suriye'de PKK/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA ile ilgili bilinmesi gerenleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Trump’ın George Floyd'un öldürülmesinin ardından virüs gibi yayılan protesto eylemlerinin ardında “Antifa”yı görüp, “terör örgütü” ilan etmesiyle gözler ANTIFA gerçeğine yöneldi. İşte İletişim Başkanlığı'nın ANTIFA konusundaki bilgilendirici paylaşımı;

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