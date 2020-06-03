İletişim Başkanlığı paylaştı: Antifa kimdir, nedir?

Trump’ın George Floyd'un öldürülmesinin ardından virüs gibi yayılan protesto eylemlerinin ardında “Antifa”yı görüp, “terör örgütü” ilan etmesiyle gözler ANTIFA gerçeğine yöneldi. İşte İletişim Başkanlığı'nın ANTIFA konusundaki bilgilendirici paylaşımı;

◾ABD kamuoyunun bir kısmı tarafından ülke genelindeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor.



◾ABD'de terör örgütü olarak tanınması tartışılıyor.



◾Suriye'de çekilen fotoğraflar terör örgütü PKK/YPG ile bağlarını ortaya koyuyor.



👇Antifa kimdir, nedir? pic.twitter.com/YxsxdVcGCb