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PKK'lılar yol kenarına gömüldü iddiası HDP'yi tutuşturdu! Cesetler nerede?

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TBMM Genel Kurulu, 16 Nisan’da verilen aranın ardından yeniden açılarak çalışmalarına başladı. '261 PKK'lı cesedi Kilyos'ta yol kenarına gömüldü iddiası' HDP'lileri tutuşturdu. HDP, Meclis'e cesetelere ne oldu önergesi sundu.

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Uzun süredir kapalı olan Meclis'te HDP'nin gündeminde ise "Öldürülen PKK'lıların cesetlerine oldu?" vardı.

261 PKK'lı Kilyos'a gömüldü
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, mayıs ayında Meclis'e sunduğu önergede, 2017 yılında Bitlis'te Garzan Mezarlığı'ndan çıkarılan 261 PKK'lının cenazelerinin, İstanbul Kilyos'ta otoban kenarında üst üste usulsüzce gömüldüğünü iddia etti. Sürücü, konuyla ilgili Meclis araştırması istedi."Ölümün politika malzemesi haline getirilmesi toplumsal travmayı derinleştirir, ortak toplumsal hafızada kopuşlar yaratır." diyen Sürücü, cenazelere yönelik bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi.

İnsan hakları dedi...
HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de dün yaptığı açıklamada, "Meclis İnsan Hakları Komisyonu her türlü hak ihlâli karşısında tavır almalı." dedi ve komisyonun, Kilyos'taki durum başta olmak üzere cenaze ve mezarlara karşı yapılan uygulamaların incelenmesi için insan hakları ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle bir alt komisyon kurmasını talep etti.İki milletvekilinin Meclis gündemine getirdiği cenazeler, çeşitli tarihlerde çatışmalarda ölen PKK'lılara ait. Bitlis kırsalında farklı yerlerde gömülmüş olan 282 cenaze, çözüm süreci döneminde Yukarı Ölek Mahallesi'ndeki Garzan Mezarlığı'na nakledilmişti.

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