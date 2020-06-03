Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kardeşi Aslışah'ı evine sokmuyor!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkoçlar, dükkanı için "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.