Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar kardeşi Aslışah'ı evine sokmuyor!
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da görüntülendi. Aslışah Alkoçlar, Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan açıklamalarıyla dikkat çekti.
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Yakın zamanda açılmayı amaçlayan sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs sebebiyle kapatmak zorunda kaldığı dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkoçlar, dükkanı için "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.
Ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs salgını süresince evlerinden çıkmadığını ileten Alkoçlar, ablasının kendisini dahi eve almadığını söyledi.
27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, konuyla ilgili şunları söyledi:
''Ablamı çok özledim. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar.''