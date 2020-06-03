Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kadın, eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atıp yaralanmasına neden oldu. Eski sevgiliyle birlikte 3 kişi yaralandı, sevgilinin durumu ağır..

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Kahramanmaraş'ta bir kadın, eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atıp yaralanmasına neden oldu. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Yanındaki iki kişi de yaralandı

İş yerinde çalışan Gürkan K .(45) eski arkadaşı olduğu iddia edilen F.Ö.'nün (45) kezzaplı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayda Gürkan K. ile iki kişi daha kezzaptan etkilendi.

Eski sevgilinin durumu ağır

Olay yerine çağrılan iki ambulansta yaralılara müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan Gürkan K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.