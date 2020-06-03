Almanya’dan flaş Türkiye açıklaması! Görüşüyoruz

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile görüşme halindeyiz. Türkiye'nin çok çaba sarf ettiğini görüyoruz" denildi.

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Alman dışişleri bakanlığı sözcüsü Almanya’nın, Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarına dair Ankara ile görüştüğünü ancak bir karar almadan önce Avrupa Birliği’nin (AB) tavsiyesini beklediğini söyledi.

Sözcü, Berlin’deki basın toplantısında “Türkiye ile görüşme halindeyiz. Dışişleri bakanı bu konuyu Türkiye dışişleri bakanı ile zaten görüştü. Türkiye’nin çok çaba sarfettiğini görüyoruz ancak kararın nasıl ve ne zaman alınacağına dair bir öngörüde bulunamam” dedi.