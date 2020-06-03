Bakan Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Bakan Koca salgında ikinci dalganın beklenmediğini ifade ederken, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli uyarılarda bulunarak, "1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır." dedi. Koca ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak da gerektiğinde iller bazında kısıtlamaların gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanmıştı. Toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans ile gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ettiği görüşmenin ardından alınan kararları açıkladı;

Açılışı sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından yapılan bazı büyük sağlık yapılarımız sebebiyle huzurlarınıza daha az çıktım. Uyarıları size birçok kanaldan ulaştırmaya çalıştım. Ülkemiz başarıya, yönetim iradesi ve milletçe mücadelesi sonucu ulaşmıştır.

1 Haziran itibarıyle yeni sürece girildi

1 Haziran itibarıyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Dünyada devam eden salgın şartlardan en az etkileneceğimiz, nihai sonuca yaklaşacağımız bir hayat için planlama yapıyoruz.

Tehdit devam etmektedir

Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık demiştim. Mücadelemizin ikinci döneme girdiğimizi başarının bazı koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş, hastalığa karşı uyarıda bulunmuştum. Tedbir şarttır, çünkü tehdit devam etmektedir.

Yaşlılarımızın sokağa çıkacağı şartları bizler sağlayacağız

Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için güvenli şartları hazırlamış olmalıyız. Halen sınırlı sokağa çıkan büyüklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu grup yaklaşık 30 milyonu oluşturuyor. Yaşlılarımızın sokağa çıkacağı şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır.

Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden çok daha büyüktür. Tedbirlere uyum kendimize, milletimize, devletimize karşı bir ödevdir. Salgının en çetin günlerinde gösterdiğimiz başarıyı, günlük vaka sayısının 1000 civarına düştüğü, hastalığın yayıldığı hızının kesildiği günlerde göstermek zor değildir.

Salgının sona erdiği inancı yanlış

Üç zorluk vardır. Birinci salgının sona erdiği inancıdır. İkincisi tedavideki başarıya güvenerek tedbirin unutulması ve risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir.

Tedbirlere uyulmazsa hastalığın daha yaygınlaşacağı kaçınılmazdır

Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız. Belli yaş grupları hariç sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa hastalığın daha yaygınlaşacağı kaçınılmazdır. Evden çıktığımızda maskemizi takacağız, karşılaştığımız, birarada olduğumuz insanlarla aramıza 1,5 metre mesafe koyacağız, el temizliğine normalde olduğundan daha fazla önem vereceğiz.

Maske ve 1,5 metre mesafe uyulması gereken tedbirler

Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Vatandaşlarımızdan ricam konunun ciddiyetini hatırlamalıdır. Covid 19 salgını sebebiyle 4 bin 585 hastamızı kaybettik. Hiçbirimiz 'daha başarılı olsaydık vefat sayımız değişmezdi' diyemeyiz. Bundan sonrası tedbirler sadece şahsımızla ilgili değildir. Her gün karşımıza çıkan vaka tablosuyla sonuçlarla yakından alakalıdır. Maske ve 1,5 metre mesafe uyulması gereken tedbirlerdir.

Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz

Normalleşme sürecine kontrollü sosyal hayat adı verildi. Başarı maske, sosyal mesafe, kişisel temizliğe çok fazla dikkat edilmesinin tavizsiz bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Restoranlarda 2-3 kişi oturmamalıyız, otobüslerde maskelerimizi takmış olmalıyız. Pazar yerine gideceksek en sakin ortamı tercih etmeliyiz. Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Tedbirleri tek başına uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın, bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına işyerlerini, saygı göstermeyenlerden ayırın, tenkidinizi yapın, takdirinizi gösterin.

İkinci dalga beklemiyoruz Bugüne kadar toplum olarak büyük feraset gösterdiniz. Buna dayanarak diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz. Bakanlığımız, sağlık ordumuz adına yürekten teşekkür ediyorum. Tedbirlere uymadığımız takdirde normalleşmeye başlayan her alan risk alanı haline gelecektir. Bu dönem risk daha çok hastalığı belirtisiz şekilde yaşayanlar üzerinden gerçekleşecektir. Belirti göstermeyen birinden bir başkasına geçen hastalık bulaştığı kişide ciddi sorunlara yol açabilecektir. Rehberlerin ana başlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberidir. Bu rehberler farklı sektörlerdeki üretim ve iş yerlerinden başlayarak spor, aktivite alanlarına, AVM'lere kadar çalışanların, müşterilerin uyması gereken düzeni ortaya koymaktadır.

AVM gibi kapalı ortamlarda 3 saatten fazla kalmayın

Rehberimiz şu uygulamayı talep ediyor AVM girişlerinde kalabalık oluşması önlenmeli. Mesafe kuralının ihlaline yol açmayacak düzenleme yapılmalı. AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılması tavsiye edilmelidir. Tüm işyerleri ve kapalı işyerlerinde bu tedbir gerekli görülmektedir.

İşverenlerin ve yönetimlerin belirlenen AVM'deki kişi sayısını dikkate almalıdırlar. Asansörlerin üçte bir kapasite ile kullanıma izin verilmelidir. AVM gibi kapalı ortamlarda lütfen 3 saatten fazla kalmayın.

Normalleşme sürecinde bize kılavuzluk edecek gerçek, son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa sürede görmek tedbirlere uymakla mümkündür. Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var.

Temennim bu konuşmaların giderek daha kısa olabilmesidir. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.

65 YAŞ ÜSTÜ VE GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir önerisi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.

Toplu taşıma konusu

Bilim Kurulumuz bir rehber yayınladı. Hangi kurallara uyulması gerektiğini çok net ifade etmiş oldu. Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kuralı kalkmadı aslında. Düştü. 2 koltuk yan yana ise 1'i boş kalacak. Yani şehirler arası yolculuklarda 2 koltuktan biri boş kalacak. İşaretlemek kaydıyla izin verilmiş oldu. Bizim duraklar dahil olmak üzere otobüs veya minibüslere var olan kurallar dışında, sayılar dışında vatandaşımızın zorlamaması gerekiyor. Mesafe kuralını ihlal etmemesi gerekiyor. Birbirimizi de uyarmamız gerekiyor.

İlaç tedavisi

Önemli bir soru ve önemli bir sorun aslında. Biz bu ilacı 20 yıla yakın iyi biliyoruz. Yan etkilerini biliyoruz. Bu yayını uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu bir yayın değildi. Bu yayın ABD'de bir şirketten toplanan bilgilerle yayınlandı. Bu bilgileri yayın haline getirende meşhur bildiğimiz üniversitenin de kalp nakli yapan hekimleri tarafından gerçekleştirildi. Biz ise Türkiye olarak dünyadan farklı olarak erken ve farklı kullandık. ABD Çin, Avrupa olmak üzere onlar yoğun bakımda olan hastalar üzerinde kullandılar. Biz ise daha erken safhada kullanmaya başladık. Bunun da faydasını gördük. Her geçen gün vaka sayısının azalması ağırlıklı tedavi yaklaşımlardan bu ilaca bağlıydı. Bu ilaçlar bu faydalardan bir tanesiydi.