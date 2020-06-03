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Türkiye'deki koronavirüse ilişkin vaka ve can kaybı sayısı belli oldu (3 Haziran)

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 'yeni normal' sonrası ilk kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada son 24 saatte 24 hastamızın hayatını kaybettiğini ve 867 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kişisel Twitter hesabından paylaştı. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 609'a, toplam vaka sayısı ise 166 bin 422'ye yükseldi.

iyileşen hasta sayısı 131 bine yaklaştı
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 931 hasta daha taburcu olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 130 bin 852'ye ulaştı.

Entübe hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı
Yoğun bakımdaki hasta sayısı ve solunum cihazına bağlı (entübe) hasta sayısı da her geçen gün azalıyor. Bakanlığın verilerine göre, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612'ye, toplam entübe hasta sayısı ise 261'e düştü.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 oldu, 867 yeni vaka tespit edildi

"Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım"
Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım" ifadelerini kullandı.

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