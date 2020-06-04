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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var

İSTANBUL kalabalığı nedeniyle koronavirüs konusunda tedirgin eden bir şehir. Prof. Dr. Mehmet Ceylan İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ceylan açıklamasında, İstanbul'daki her 100 kişiden 1 kişide koronavirüs olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceylan CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'a konuk oldu. Prof. Dr. Ceylan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yorumlarken İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İstanbul'da ortalama her 100 kişiden 1'i enfekte
Prof. Dr. Mehmet Ceylan'ın açıklaması şu şekilde:"300 bin civarında virüsü taşıdığını düşündüğümüz insan var. Bu da giderek azalıyor. Şu anda bunun genel olarak yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu düşünmek durumundayız. Geri kalan Anadolu'nun değişik bölgelerinde. 160 bin 170 bin civarında İstanbul'da aktif vaka var. Tabi İstanbul'un nüfusuna göre düşünürseniz Her 100 kişiden 1'i anlamına gelir. 100 kişilik bir toplantıya gittiğinizde orada bulaştıracak bir kişiyle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. İlla ki her yerde denk geleceğiniz anlamına gelmez bu bir ortalamadır."

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