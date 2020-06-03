Dünyada koronavirüs vaka sayısı 6 milyon 500 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 500 bini aştı. En fazla vaka ABD'de görüldü. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya, Rusya, İspanya, İngiltere, İtalya, Hindistan ve Almanya oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 501 bin 249'a ulaştı.
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Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 887 bin 872 kişi Kovid-19'a yakalandı.
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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (558 bin 237), Rusya (432 bin 277), İspanya (287 bin 12), İngiltere (279 bin 856), İtalya (233 bin 836), Hindistan (214 bin 664) ve Almanya (184 bin 163) oldu.
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Türkiye'deki vaka sayısı 165 bin 555'e ulaştı.
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