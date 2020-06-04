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Boris Johnson’dan George Floyd tepkisi! Görünce midem bulandı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olayı duyunca dehşete düştüğünü ve midesinin bulandığını belirtti.

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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestolarla ilgili olarak “ABD Başkanı Donald Trump'a mesajınız ne oldurdu?” sorusuna “Irkçılığa ve ırkçı şiddete bizim toplumumuzda yer yok” şeklinde cevap verdi.

Johnson "Geoge Floyd'un yasını tutuyoruz. Ona yapılan şeyi görünce dehşete düştüm ve midem bulandı. Birleşik Krallık'tan herkese verilecek mesaj şudur: Bizim toplumumuzda ırkçılığa ve ırkçı şiddete yer yoktur." dedi.

Bu virüsle de savaşmalıyız
Londra'daki siyahi haklarıyla ilgili protestolara yönelik soruları değerlendiren Boris Johnson açıklamasına şu sözleri ekledi: İnsanların tıpkı George Floyd'un başına gelen olay gibi adaletsizlikler hakkında duygularını bilinir kılmak protesto hakkı olduğuna inanıyorum. İnsanları barışçıl bir şekilde ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak protesto etmeye teşvik ediyorum.Herkesin hayatı önemlidir. Siyahilerin hayatı önemlidir ama bu virüsle de savaşmalıyız.

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