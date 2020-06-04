HABER /  GÜNCEL

Doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları dağda kayboldular! Bir kişiden haber alınamıyor

GAZİANTEP’ten doğa yürüyüşü için Kahramanmaraş’a gelen biri kadın 3 kişi çıktıkları dağda kayboldu. Telefonla yardım isteyen amatör sporculardan ikisi bulunurken, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar ise devam ediyor.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde il merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Onkişubat İlçesine bağlı Düldül Dağ’ında meydana geldi.

Yönlerini kaybettiler

Ali Ekber Görür, Murat Kargın ve soyadı öğrenilemeyen Sevgi isimin de 3 kişi doğa yürüyüşü yapmak için Düldül Dağı’na çıktı. Bir süre dağda yürüyüş yapan 3 kişi, gece karanlığıyla birlikte yönlerini kaybetti.

Bir kişi hala kayıp

Bunun üzerine Ali Ekber Görür, cep telefonuyla yardım istedi. Alınan ihbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Ali Ekber Görür ile Sevgi isimli kadın kurtarılırken, arkadaşlarından ayrılan Murat Kargın’ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Dağdan indirilen biri kadın 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da genç doktor babasının mezarı başında intihar etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu: Ölü doğdular meşgul olmayın
Prof. Mehmet Çilingiroğlu'nun canlı yayında el hareketi herkesi şoke etti
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
DSÖ'den kritik korona uyarısı! Çok yıkıcı olabilir!
THY'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama
UEFA'dan 1 yıl men cezası Trabzonspor CAS'a başvuracak
ÖNCEKİ HABERLER
iPhone kullananlar dikkat! Apple bu modellerin fişini çekiyor
ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem
Yolcu otobüsünde korona hastası olduğunu öğrendi otobüste büyük panik
Boris Johnson’dan George Floyd tepkisi! Görünce midem bulandı
İBB’den maske iddialarıyla ilgili açıklama
Cinayet! Bodrum sahillerini mermer tozu ile Maldivlere çevirmeye kalkıştılar
Yorumlar