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iPhone kullananlar dikkat! Apple bu modellerin fişini çekiyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa süre önce iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020'nin tarihini açıkladı. Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.

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Apple'ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek. Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.

6S''ten eski modellere güncelleme yok 

Destek verecek modellerin, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S Plus, iPhone 6S olması bekleniyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.

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