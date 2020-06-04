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Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu: Ölü doğdular meşgul olmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEVA ve Gelecek Partileri’nin ismini vermeden, “Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP’ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır” dediği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partiler hakkında ilk kez değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ise Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

''Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın''
Erdoğan’ın, DEVA ve Gelecek Partileri’nin ismini vermeden, “Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP’ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır” dediği ifade edildi.

“Asla bu transferlerle ilgili değil, siyasi ahlakla ilgiliyiz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili transferini önlemeye dönük yasa değişikliğine de değindiği öğrenildi. Erdoğan’ın “Asla bu transferlerle ilgili değil, siyasi ahlakla ilgiliyiz. Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası üzerinde bir çalışma yapalım. Sonra bu çalışmayı değerlendiririz” dediği kaydedildi.

Milletvekili transferi konusu
Milletvekili transferi tartışmaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileri seçime sokulmadıkları takdirde İYİ Parti’ye yaptıkları gibi milletvekili desteği verebilecekleri yönündeki açıklamaları üzerine başlamıştı.

MHP öneride bulunmuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise milletvekili transferinin engellenmesi ve seçim barajını da içine alan yasa değişikliklerinin yapılması yönünde önerilerde bulunmuştu.

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