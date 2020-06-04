Fenerbahçe'den 3 transfer bombası! 2 isim yolda

Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan sol bek Novak ile prensipte el sıkışan Fenerbahçe, eski göz ağrıları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le de söz kesti. Alparslan Öztürk ve Halil Akbunar da her an Fenerbahçeli olabilir.

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Gelecek sezon için kadrosunu kurmak isteyen ve ekonomik olarak da küçülmeye gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan sol bek Filip Novak ile prensipte el sıkışan Fenerbahçe, eski göz ağrıları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le de söz kesti.

Sol bekte Caner ve Novak

Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süren sakatlığının yanı sıra Dirar'ı sol bek pozisyonunda oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, yeni sezonda Caner Erkin ve Novak'ı o bölgede oynatacak. Hasan Ali Kaldırım'la da büyük bir ihtimalle yollar ayrılacak.

Sağ bekte Gökhan ve Dirar

Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, Gökhan Gönül'ü transfer edecek. Gökhan Gönül, Dirar'la birlikte sağ bekte görev alacak.

Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar

Fenerbahçe, şimdi de Göztepe’deki performanslarıyla yıldızlarını parlatan Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar’ı kovalıyor. Sarı-lacivertlilerin önceliği stoper krizini çözecek isim olarak gösterilen Alpaslan Öztürk.

Göztepe’ye Alper Potuk takası önerildi

Ön libero ve sağ bekte de görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu için Başakşehir ve Trabzonspor’la çekişen sarı-lacivertliler, Göztepe’ye Alper Potuk takası önerdi. Ancak Göztepe’nin çok yönlü bir oyuncu olan ve görev yaptığı her mevkinin hakkını veren Alpaslan’ı kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Yirmi altı yaşındaki savunmacının 2021’de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlayan İzmir ekibi ancak yüksek bir teklif karşısında masaya oturmayı düşünüyor.

Göztepe 3 milyon avro istiyor

Fenerbahçe, yıllık 1,3 milyon avro alan Alper Potuk takasıyla hem nokta atışı yapmayı hem de ciddi bir ücretten kurtulmayı hedeflese de tecrübeli oyuncunun yanı sıra nakit de eklemediği sürece bu transfer mümkün görünmüyor. Fenerbahçe’nin bir diğer hedefi olan Halil Akbunar’ın transferi ise daha da zor. Göztepe’nin 3 milyon avroluk bonservis talebi sarı-lacivertlilerin sınırlarını fazlasıyla aşıyor. Yine de yönetim, İzmir ekibiyle orta yolu bulmak için temaslara devam ediyor.