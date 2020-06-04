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Diyarbakır'daki arazi kavgasında silahlar patladı 3 ölü, 7 yaralı

DİYARBAKIR dün gece gibi film senaryolarını aratmadı. Akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu. Kanlı biten kavgada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.. Öte yandan yaralıları taşıyan araç yolda takla attı.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi meselesinden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hülya K., Mehmet K. ve Nuri K. hayatını kaybederken 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıları taşıyan araç yolda takla attı

Öte yandan yaralıları taşıyan araç yolda takla attı. Her iki olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatırken, özel harekat ekipleri etten duvar ördü. Ölenlerin ve yaralananların yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

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